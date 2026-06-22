Известный артист решил продать квартиру со столом Наполеона в центре Москвы

Российский певец, композитор, заслуженный артист России Валерий Сюткин выставил на продажу свою трехкомнатную квартиру в центре Москвы. Как передает Telegram-канал Mash, стоимость жилья составляет полмиллиарда рублей, а бонусом идет стол Наполеона, который музыкант купил на аукционе.

Площадь недвижимости — 232 квадратных метра, расположена она на Сретенском бульваре.

Внутри квартиры — три спальни, камин, балкон, авторский ремонт, антиквариат, винтажная мебель и коллекция вещей, которую Сюткин собирал годами. Судьба наполеоновского стола будет решаться отдельно, если за него предложат хорошую сумму, то он останется новому владельцу квартиры.

Сообщается, что музыкант решил расстаться с шикарными апартаментами, потому что устал от столичной жизни, много путешествует и задумывается о переезде за город.

Ранее бывшему чемпиону мира по шахматам Гарри Каспарову (включен в перечень экстремистов и террористов, признан Минюстом иноагентом) запретили продавать квартиру в центре Москвы.