21:35, 08 ноября 2023
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Известный автор книг по покеру умер в Москве
Известный математик Натансон умер в 75 лет в Москве.
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
Известный математик и автор книг по покеру Лев Натансон умер в Москве в возрасте 75 лет, сообщает Telegram-канал SHOT. Ученый скончался от острой сердечной недостаточности, передает источник.
Тело Натансона обнаружила его племянница в квартире на улице Свободы.
Натансон — математик-программист, работал заведующим лабораторией математической экспертизы азартных игр российской Лиги интеллектуальных игр. Он был автором серии книг об азартных играх и разработчиком компьютерной программы для игры в преферанс «Марьяж».
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