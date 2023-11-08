Известный автор книг по покеру умер в Москве

Известный математик и автор книг по покеру Лев Натансон умер в Москве в возрасте 75 лет, сообщает Telegram-канал SHOT. Ученый скончался от острой сердечной недостаточности, передает источник.

Тело Натансона обнаружила его племянница в квартире на улице Свободы.

Натансон — математик-программист, работал заведующим лабораторией математической экспертизы азартных игр российской Лиги интеллектуальных игр. Он был автором серии книг об азартных играх и разработчиком компьютерной программы для игры в преферанс «Марьяж».

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