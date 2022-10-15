Известный оператор перечислил правила качественной съемки на камеру телефона

Правила профессиональной качественной съемки на обычную камеру телефона «Мосленте» перечислил известный оператор-постановщик Николай Богачев, руководивший съемками фильма «Елки 3» и сериала «Триггер». В первую очередь он посоветовал всегда помнить о ракурсе.

«В процессе съемки важно "перепрыгивать" с одной точки на другую, чтобы получить живое и объемное повествование. Помните, что именно ракурс делает видео более привлекательным. Каждый раз, меняя положение, не забывайте задаваться вопросом, насколько удачным выглядит новый ракурс», — сказал он.

Кроме того, он порекомендовал использовать подручные средства для дополнительного освещения. Специалист отметил, что операторы часто начинают работать в «золотые часы» (период дня вскоре после восхода солнца или перед закатом), чтобы добиться нужного эффекта. Однако создать идеальную атмосферу можно и в любое другое время дня, используя обычные лампы.

«Возьмите лестницу и белую простыню, которой нужно накрыть лестницу. За этой конструкцией расположите светильник. Таким простым способом вы создали дополнительное освещение, которое избавит видео от теней и сделает изображение более мягким и визуально приятным. Этот совет подходит для тех случаев, когда съемка осуществляется внутри помещения», — поделился эксперт.

Богачев также указал на пользу штатива, который поможет избежать дрожания рук и изображения. От зума же при съемке оператор посоветовал отказаться, так как это сделает видео неестественным, размыв общий фон.

Самые интересные видео, по его мнению, получаются на улице в пасмурную погоду. В такие моменты облака будут выступать в качестве рассеивателя, и у вас получится мягкая и приятная глазу картинка. А слишком яркое солнце, напротив, только испортит общий вид.

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