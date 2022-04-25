Известный продюсер заявил о превосходстве Москвы перед Нью-Йорком

Известный российский режиссер, сценарист и продюсер, телеведущий Александр Олейников сравнил российскую столицу с Нью-Йорком в интервью «Москвич Mag». По его мнению, Москва по многим параметрам превосходит американский мегаполис.

«А Москва же круче Нью-Йорка! Это произошло года четыре назад, и это ощущение все возрастало и возрастало», — заявил Олейников. Он добавил, что российский мегаполис не растерялся перед сложностями, связанными с пандемией, и лучше перенес критическую ситуацию. «Казалось бы, Штаты — страна сервиса, но мы на голову выше. Насколько я помню, в Нью-Йорке во время локдауна доставляли только китайские рестораны», — привел пример режиссер.

Еще одним плюсом Москвы Олейников назвал такси. По его мнению, организацию работы водителей в столице можно назвать лучшей в мире. «Нам повезло, что мы пропустили несколько организационных этапов и сразу перескочили в XXI веке», — заключил продюсер.

Ранее прожившая пять лет в США россиянка рассказала, что была приятно удивлена, вернувшись в Москву. По ее мнению, в сравнении с российской столицей американский мегаполис проигрывает по многим параметрам.