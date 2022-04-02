Известный сникерхед вспомнил о временах дефицита на рынке обуви в СССР

О дефиците на рынке обуви в советское и постсоветское время вспомнил в беседе с «Мослентой» один из самых известных российских сникерхедов (коллекционеров кроссовок) Сергей Ветров.

Он рассказал, что родился в Советском Союзе в те годы, когда в продаже не было вообще никаких кроссовок. Однажды одноклассник Ветрова привез иностранную обувь из Германии, и молодые ребята носили ее по очереди.

«У приятеля была большая нога, поэтому я старался подкладывать что-то в носок, чтобы не спадали», — вспоминает он.

Как-то Ветров поехал со своей матерью за продуктами в Москву из Подольска. Тогда он три часа отстоял в очереди за югославским кроссовками в магазине на Пресне, где все-таки купил заветную обувь.

Уже после окончания школы Ветров познакомился с популярными в 90-ые годы кроссовками фирмы Saucony. Однако из-за нехватки денег смог купить себе пару лишь через несколько лет.

«Первую пару Saucony я купил на последних курсах института — в 95-м или 96-м году. Расплатился за нее долларами, в то время в магазинах принимали валюту. Мне эти кроссовки безумно нравились, но они быстро сносились. Возможно потому, что я их носил с утра до вечера», — рассказал он.

Сегодня коллекция Ветрова начитывает около 700 пар кроссовок.

Ранее босой россиянин зашел в магазин и купил пакеты вместо обуви.