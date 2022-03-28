Известный священник посоветовал россиянам чтиво вместо новостей

Известный православный священник и блогер, настоятель храма в Нахабине Павел Островский в своем Telegram-канале посоветовал россиянам альтернативное новостям в сети чтиво.

«Очевидно, что соблазн посмотреть последние новости в соцсетях сегодня настолько велик, что даже те, кто принял твердое решение не читать, все равно иногда тайком падают в это болото зла и взаимной ненависти. Насколько же нужно быть духовно крепким человеком, чтобы не повредить свою душу от этого жуткого контента?» — задался вопросом священнослужитель.

Островский с иронией отметил, что даже святые подвижники не смогли бы сохранить свою душу в мире, если бы в течение часа полистали новостные ленты. При этом священник напомнил послание апостола Павла: «Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них; ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных».

Настоятель призвал обратиться к текстам Святого Писания и выразил уверенность, что пользы от этого будет больше, чем от новостей.

Ранее священник отреагировал на призыв помощника президента Владимира Мединского начинать день в школах с молитвы. Он уточнил, что чтение молитв больше подходит для православных гимназий и православных школ, а для обычных учебных заведений лучше ввести исполнение гимна России.