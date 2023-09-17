В Москве задержали издевавшегося над котенком живодера

Столичные оперативники задержали издевавшегося над животным москвича, сообщает Telegram-канал МВД-Медиа.

По информации ведомства, мужчина размещал в соцсетях ролики, в которых демонстрировал жестокое обращение с котенком. На это обратили внимание юзеры и сообщили в полицию, они также указали адрес проживания злоумышленника.

В результате 33-летнего живодера задержали в Тарном проезде на юге Москвы. Возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. После обследования ветеринарами животное забрали к себе неравнодушные жители.

Ранее операция по спасению упавшего в колодец щенка в Солнечногорске попала на видео.