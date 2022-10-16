Дмитрий Маликов назвал качества настоящего москвича

Качества настоящего москвича в интервью «Москвич Mag» назвал популярный российский певец Дмитрий Маликов. Исполнитель признался, что полностью считает себя таковым.

«Я родился в Москве, вырос и жил здесь, люблю этот город, переживаю и радуюсь за него — все эти качества характеризуют меня как настоящего москвича», — сказал он.

По его словам, сейчас Москва меняется и становится гораздо лучше. Музыкант признался, что никогда прежде не видел столицу такой чистой и ухоженной.

Ранее атрибуты настоящей москвички назвала известная актриса Елизавета Боярская. Она отметила, что у столичной жительницы всегда есть свои врачи, косметолог, салоны красоты, магазины и ветеринар.