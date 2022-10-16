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13:51, 16 октября 2022
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Дмитрий Маликов назвал качества настоящего москвича

Дмитрий Маликов назвал качества настоящего москвича
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Качества настоящего москвича в интервью «Москвич Mag» назвал популярный российский певец Дмитрий Маликов. Исполнитель признался, что полностью считает себя таковым.

«Я родился в Москве, вырос и жил здесь, люблю этот город, переживаю и радуюсь за него — все эти качества характеризуют меня как настоящего москвича», — сказал он.

По его словам, сейчас Москва меняется и становится гораздо лучше. Музыкант признался, что никогда прежде не видел столицу такой чистой и ухоженной.

Ранее атрибуты настоящей москвички назвала известная актриса Елизавета Боярская. Она отметила, что у столичной жительницы всегда есть свои врачи, косметолог, салоны красоты, магазины и ветеринар.

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