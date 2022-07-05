Звезда телешоу «Дом-2» назвала худшее мужское качество

Экс-участница телешоу «Дом-2», телеведущая и блогер Алена Водонаева назвала худшее мужское качество. О нем она рассказала в личном аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда сообщила, что на 40-летие получила букет цветов от неназванного мужчины и этот подарок ее огорчил. «Позорно быть жадным. Позорнее этого только быть алкашом», — заявила журналист.

По словам Водонаевой, указанный подарок поверг ее в шок. «Лучше не дарить ничего. Просто букет цветов, подарок женщине, которая за последние четыре года купила себе три квартиры», — возмутилась телеведущая.

«Когда стыдно за мелочность и ничтожность. Мой сын никогда не будет таким. Воспитываю его так, чтобы он был щедрым ко всем женщинам», — заключила Водонаева.

В 2021 году экс-участница телешоу «Дом-2» купила отдельную двухкомнатную квартиру для своего кота в столичном районе Хамовники стоимостью 19 миллионов рублей. По словам звезды, она приняла решение приобрести недвижимость, когда у ее сына Богдана появилась аллергия на шерсть.