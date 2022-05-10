Люди
Сегодня в 06:01
1 мин.

Профессиональная летчица назвала важное для пилота качество

Профессиональная летчица назвала важное для пилота качество
Фото: МАИ

Профессиональная летчица Ольга Олехник, работающая в авиации с 90-х годов, рассказала о важном для пилота качестве. Его она озвучила в разговоре с «Мослентой».

Читайте на тему:

«По-настоящему летчиком тебя делает внутренняя организованность. Полет — это очень непростая задача, даже если уже есть немалый опыт», — заявила Олехник. Она пояснила, что перед взлетом пилоту необходимо обойти самолет, проверить все узлы, масло и топливо. Олехник рассказала, что специалисты обязательно проходят карту осмотра, и от отношения к этой процедуре зависит безопасность летчика.

«Непосредственно перед взлетом, во время полета и после ты не только любуешься окружающим миром с высоты, но и постоянно контролируешь ситуацию», — подчеркнула Олехник, отметив, что в такие моменты необходимо быть собранным и предельно внимательным.

Ранее российская летчица, пилот реактивного самолета Л-29 Юлия Крылова в интервью «Мосленте» объяснила выбор профессии.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.