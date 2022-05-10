Профессиональная летчица назвала важное для пилота качество

«По-настоящему летчиком тебя делает внутренняя организованность. Полет — это очень непростая задача, даже если уже есть немалый опыт», — заявила Олехник. Она пояснила, что перед взлетом пилоту необходимо обойти самолет, проверить все узлы, масло и топливо. Олехник рассказала, что специалисты обязательно проходят карту осмотра, и от отношения к этой процедуре зависит безопасность летчика.

«Непосредственно перед взлетом, во время полета и после ты не только любуешься окружающим миром с высоты, но и постоянно контролируешь ситуацию», — подчеркнула Олехник, отметив, что в такие моменты необходимо быть собранным и предельно внимательным.

Ранее российская летчица, пилот реактивного самолета Л-29 Юлия Крылова в интервью «Мосленте» объяснила выбор профессии.