В сети появились кадры после взрыва газа в доме в Подмосковье

По данным агентства, пострадали пять человек. Они получили переломы и черепно-мозговые травмы, среди раненных есть ребенок.

Главное следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело по факту случившегося, сообщается на сайте ведомства. Следователи проводят обыски и выемки в управляющей и обслуживающей газовой компаниях.

Ранее сообщалось о двух погибших при взрыве газа.