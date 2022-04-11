В сети появились кадры после взрыва газа в доме в Подмосковье
В сети появились кадры, сделанные после взрыва многоэтажного дома в подмосковном Ступине. Видеозапись публикует ТАСС.
В ликвидации последствий участвуют 119 человек и 28 единиц техники. Всего после взрыва было эвакуировано 60 человек, включая 10 детей. Известно, что для эвакуированных организован пункт временного размещения в местном доме культуры.
По данным агентства, пострадали пять человек. Они получили переломы и черепно-мозговые травмы, среди раненных есть ребенок.
Главное следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело по факту случившегося, сообщается на сайте ведомства. Следователи проводят обыски и выемки в управляющей и обслуживающей газовой компаниях.
Ранее сообщалось о двух погибших при взрыве газа.