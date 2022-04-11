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В сети появились кадры после взрыва газа в доме в Подмосковье

В сети появились кадры после взрыва газа в доме в Подмосковье
Кадр: телеграм-канал «ТАСС»

В сети появились кадры, сделанные после взрыва многоэтажного дома в подмосковном Ступине. Видеозапись публикует ТАСС.

В ликвидации последствий участвуют 119 человек и 28 единиц техники. Всего после взрыва было эвакуировано 60 человек, включая 10 детей. Известно, что для эвакуированных организован пункт временного размещения в местном доме культуры.

По данным агентства, пострадали пять человек. Они получили переломы и черепно-мозговые травмы, среди раненных есть ребенок.

Главное следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело по факту случившегося, сообщается на сайте ведомства. Следователи проводят обыски и выемки в управляющей и обслуживающей газовой компаниях.

Ранее сообщалось о двух погибших при взрыве газа.

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