Сегодня в 05:27
1 мин.

Москвичи сравнили популярное в СССР кафе с вокзалом

Люди /
Москвичи сравнили популярное в СССР кафе с вокзалом
Фото: Александр Коньков / ТАСС

Россиянка опубликовала фотографию популярного во времена СССР столичного кафе «Метелица» в Facebook-группе «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)». У пользователей сети снимок вызвал самые разные воспоминания. Одни вспомнили о том, как в заведении проходил их «последний звонок», другие сравнили его с вокзалом.

«Мы называли это место "Метлой"! Давно это было...» — поделился юзер. «Это было самое продвинутое место, но и с дурной славой. По сути — большой вокзал, интерьер весьма слабоват был», — написал еще один подписчик интернет-сообщества.

Многие участники дискуссии вспомнили, как ездили в «Метелицу» на дискотеки и ели там пирожные, пили различные напитки. «Полтора рубля стоило яичко с красной икрой, в три рубля обходилось шампанское», — поделился фолловер группы.

Ранее россияне вспомнили субботники у ЗИЛа времен СССР.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.