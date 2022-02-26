Москвичи сравнили популярное в СССР кафе с вокзалом

Россиянка опубликовала фотографию популярного во времена СССР столичного кафе «Метелица» в Facebook-группе «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)». У пользователей сети снимок вызвал самые разные воспоминания. Одни вспомнили о том, как в заведении проходил их «последний звонок», другие сравнили его с вокзалом.

«Мы называли это место "Метлой"! Давно это было...» — поделился юзер. «Это было самое продвинутое место, но и с дурной славой. По сути — большой вокзал, интерьер весьма слабоват был», — написал еще один подписчик интернет-сообщества.

Многие участники дискуссии вспомнили, как ездили в «Метелицу» на дискотеки и ели там пирожные, пили различные напитки. «Полтора рубля стоило яичко с красной икрой, в три рубля обходилось шампанское», — поделился фолловер группы.

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