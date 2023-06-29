Диетолог Гинзбург перечислил приемы для уменьшения калорийности питания
Диетолог Гинзбург посоветовал есть чаще для уменьшения калорийности питания.
Приемы для уменьшения калорийности питания перечислил в своем видеоблоге на платформе «Яндекс.Дзен» доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург. Он посоветовал есть чаще, смаковать, отказаться от алкоголя и сладкого, сосредоточиться на продуктах с большим количеством пищевых волокон.
Есть продукты, потребление которых повышает суточную калорийность питания, но при этом не делает нас сытыми надолго, очень скоро мы вновь ощущаем голод, более того — мы хотим съесть еще больше, чем в предыдущий прием. В первую очередь это сахар и все сахаросодержащие изделия. Если есть меньше сладкого или отказаться от него полностью, суточная калорийность питания станет меньше
Диетолог объяснил: сладкая еда вызывает выброс избыточного количества инсулина, а это ведет к избыточному же падению уровня сахара. Он становится слишком низким, и человек снова хочет есть.
«Резко снижает уровень сахара в крови алкоголь. Важно понимать, что здоровых и тем более полезных доз алкоголя не существует. Когда возникает необходимость немного выпить, важно соблюдать ряд правил: не пить на голодный желудок, пить крайне медленно, закусывать продуктами, которые замедляют всасывание алкоголя (хлеб, овощи, мясо)», — заявил Гинзбург.
Повышает суточную калорийность и избыточно жирная пища, двойной удар наносит жирная сладкая еда (те же кондитерские изделия), отметил врач.
Диетолог посоветовал питаться чаще, но небольшими порциями — это поможет избежать перееданий. Если человек понимает, что в следующий раз он поест нескоро, он неосознанно старается съесть больше за один прием.
Попробуйте соблюдать правило ресторанного или разнообразного питания, а также дегустационный метод. На одной тарелке нужно поместить довольно много разных продуктов. Так, к мясу можно положить не один гарнир, а несколько — ложку фасоли, ложку гречки, ложку овощного салата, немного соуса. Чем больше разных сочетаний, тем больше новых пищевых удовольствий. Мы дегустируем, анализируем, смакуем каждый кусочек и тем самым замедляем скорость потребления пищи. Мы уделяем больше внимания тому, что едим. Поэтому мы насыщаемся меньшим количеством еды
Гинзбург подчеркнул, что важно не отвлекаться на другие дела во время еды. Просмотр телевизора, чтение книги или новостей в смартфоне, разговоры отвлекают от еды и побуждают съесть больше необходимого. Важно сосредоточиться на еде и наслаждаться процессом.
Эксперт посоветовал употреблять больше волокнистой пищи (крупы, овощи, грубый хлеб, ягоды). Одна из функций пищевых волокон — существенно замедлять скорость всасывания пищевых веществ. Таким образом чувство сытости сохраняется надолго, а калорийность питания снижается.
Ранее Гинзбург перечислил полезные свойства супов.