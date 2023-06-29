Диетолог Гинзбург перечислил приемы для уменьшения калорийности питания

Диетолог объяснил: сладкая еда вызывает выброс избыточного количества инсулина, а это ведет к избыточному же падению уровня сахара. Он становится слишком низким, и человек снова хочет есть.

«Резко снижает уровень сахара в крови алкоголь. Важно понимать, что здоровых и тем более полезных доз алкоголя не существует. Когда возникает необходимость немного выпить, важно соблюдать ряд правил: не пить на голодный желудок, пить крайне медленно, закусывать продуктами, которые замедляют всасывание алкоголя (хлеб, овощи, мясо)», — заявил Гинзбург.

Повышает суточную калорийность и избыточно жирная пища, двойной удар наносит жирная сладкая еда (те же кондитерские изделия), отметил врач.

Диетолог посоветовал питаться чаще, но небольшими порциями — это поможет избежать перееданий. Если человек понимает, что в следующий раз он поест нескоро, он неосознанно старается съесть больше за один прием.