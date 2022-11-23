Бузова назвала желанных кандидатов в отцы своим детям

Желанных кандидатов в отцы своим детям назвала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая и певица Ольга Бузова.

«Вы не поверите! Я бы реально родила от [певца] Сережи Лазарева. Он и умный, и талантливый, и отец с опытом, и очень красивый», — назвала артистка лидера личного рейтинга из российских звезд.

Из зарубежных знаменитостей Бузова выделила британского актера Джерарда Батлера. Она отметила, что открыта для его ухаживаний и в шутку попросила подписчиков сообщить шотландцу об этом.

Ранее Бузова раскрыла новые подробности личной жизни. Она отметила, что на сегодняшний момент нет такого мужчины, за которого она хотела бы выйти замуж.