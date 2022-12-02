Дизайнер перечислила правила составления капсульного гардероба

«В капсульный гардероб входит только самое необходимое. И этот минимум должен быть подобран так, чтобы закрывать все ваши потребности. Обычно он строится на основе базовой гаммы. Набор основных элементов: брючный костюм, джинсы, свитер, футболка, рубашка и простое черное платье. А также базовая обувь и сумка», — сказала она.

При составлении капсульного гардероба Утушкина рекомендует четко сформировать свои потребности, продумать стиль и определить цветовую гамму. По словам дизайнера, первый слой должен состоять из вещей базовых цветов (черный, белый и бежевый), позволяющих создать несколько разнообразных повседневных луков. Например, джинсы и футболку можно дополнить пиджаком, свитером или рубашкой, в зависимости от погоды. А вот верхняя одежда второго слоя может контрастировать с первым. Например, розовое пальто в дополнение к спокойным тонам.

«Возможно, придется поэкспериментировать, чтобы определить, какие оттенки удачно подчеркивают достоинства вашей внешности и фигуры. Оцените, что уже есть в вашем гардеробе, а чего пока не хватает. Прежде, чем отправится на шоппинг, создайте на телефоне папку с фотографиями тех элементов, которые уже есть. Так будет легче выбрать в магазине то, что будет с ними удачно сочетаться и не допустить ошибок», — добавила Утушкина.

Ранее запастись резиновыми сапогами на зиму призвал фешен-эксперт Владислав Лисовец. По его словам, ассоциировать такую обувь исключительно с дождливой погодой и с чем-то немодным — ошибочно.