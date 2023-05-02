16:34, 02 мая 2023
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35-летняя певица Юлианна Караулова показала фигуру в купальнике
Певица Юлианна Караулова опубликовала пляжное фото.
Фото: @yulianna_karaulova
Фигуру в купальнике показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), 35-летняя певица Юлианна Караулова.
На опубликованном снимке артистка лежит в гамаке в тени пальм на одном из пляжей Дубая. Для фотосессии Караулова надела раздельный купальник синего цвета и солнцезащитные очки.
«Какая красота», «Роскошный контент от не менее роскошной женщины», «Юлианна — королева», «Огонь», «Красиво», «Красота-то какая, лепота», «Прекрасно», — написали поклонники певицы.
Ранее в Москве отметили ажиотажный спрос на покупку купальников.