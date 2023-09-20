Экс-солист «Цирка дю Солей» раскрыл способ продолжить карьеру бывшим спортсменам

Способ продолжить карьеру бывшим спортсменам раскрыл «Мосленте» экс-солист «Цирка дю Солей», работающий теперь режиссером и постановщиком, Андрей Кольцов.

«Когда спортивная карьера неожиданно заканчивается, ты становишься перед выбором и думаешь: а что делать дальше? А выбор в самом деле у акробатов и гимнастов невелик. Если ты в свое время не стал чемпионом мира или Европы… Добро пожаловать в цирк! Тут твои знания и талант будут востребованы еще долгие годы», — сказал он.

Кольцов и сам пришел в цирк после окончания карьеры в большом спорте. Оставить гимнастику, которой он занимался профессионально на протяжении нескольких лет в клубе ЦСКА, ему пришлось из-за травмы. Он перерезал себе все сухожилия. После восстановления друг посоветовал ему найти новое занятие -- например, прийти в цирковую студию.

Ранее знаменитый акробат назвал плюсы и минусы работы в цирке.