Россиянам дали совет по выбору правильной карьерной траектории

Разработчик образовательных программ, эксперт и руководитель федеральных проектов, социальный предприниматель Анастасия Преображенская в беседе с «Мослентой» дала советы россиянам по построению карьеры и выбору правильной карьерной траектории.

Она объяснила, что карьерная траектория — это, прежде всего, планирование профессиональных достижений и попытка предугадать как будет развиваться карьера. Для начала эксперт советует определить желаемую деятельность, в которой человек разбирается лучше всего. Далее Преображенская отмечает необходимость получения высшего образования.

«Также следует отдать предпочтение поиску работы по специальности. Тут важно не занять высокую должность сразу, а найти возможность получать опыт, навыки и знания уже на практике. Определитесь с должностью, изучите, что нужно знать и уметь для ее получения. По необходимости, получите недостающие знания через другие курсы или самообразование», — отмечает она.

В заключение специалист рекомендует постоянно оттачивать мастерство и стараться расти по карьерной лестнице — в этом поможет развитие своей компетенции по средствам прохождения различных курсов по дополнительному образованию. «Если вы учтете все эти аспекты при карьерном планирование, то обязательно добьетесь успехов в выбранном направлении», — резюмировала Преображенская.

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