Фото жены Петросяна без одежды сравнили с картиной венецианского художника

Фото без одежды опубликовала на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова.

«Пока вы украшаете свои ленты цветами, я украшаю свою собой!» — подписала она публикацию.

На снимке блогерша позирует обнаженной, прикрывшись лишь крупными ветками мимозы. Подписчиков восхитил образ Брухуновой, одна из фолловеров сравнила ее фото с картиной венецианского художника.

«Татьяна, вы здесь как будто с картины венецианского художника. Дерзко, красиво, смело», «Запахло весной», «Волшебно! Ярко и в то же время нежно», «Маргарита из книги Булгакова», «Богиня красоты. Но к счастью, еще и умная», — прокомментировали юзеры.

Ранее Брухунова раскрыла свои принципы женственности. «Это ухоженный внешний вид: всегда чистые волосы, аккуратные ногти и никакого отросшего гель-лака, ненавязчивый парфюм и уместная одежда», — написала знаменитость в соцсетях.