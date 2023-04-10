Россиянки атаковали страницу актера Касселя в соцсети после новости о разводе

Подписчицы из России атаковали страницу 56-летнего французского актера и продюсера Венсана Касселя в социальной сети Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) после новостей о его разводе с 26-летней французской моделью Тиной Кунаки. Россиянки массово попросили актера помириться с Кунаки.

«Вань, давай мириться, это не дело», «Винсент, какая была пара!», «Который день из-за этого грущу. Они мне так нравились как пара», «Бесит, что он не с Тиной», — прокомментировали одну из последних публикаций Касселя женщины, запустив также специальный хештег #returntoTina.

Однако не все российские женщины оказались опечалены разладом в звездной семье. Нашлись и те, кого эта новость порадовала. «Наконец-то ты развелся! Я еду», «Опять свободен! Красив!», «Так, дамы, в очередь! Я тут первая занимала», «Кто вот еще так поддержит в трудный момент, как не русские женщины!» — написал они.

Брак с Кунаки стал для Касселя вторым после развода с актрисой Моникой Беллуччи. Официально актер и модель оформили свои отношения в августе 2018 года, а спустя год у них родилась дочь Амазони.

Ранее стало известно, что Кассель и Кунаки расстались несколько недель назад. Из соцсетей актера пропали все совместные фотографии с моделью. На данный момент о причинах развода ничего неизвестно.