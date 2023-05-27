21:02, 27 мая 2023
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В Москве мужчина во время катания на самокате потерял сумку с миллионами рублей
Сумку с тремя миллионами рублей потерял в Москве во время катания на самокате бизнесмен.
Фото: «Лента.ру»
Владелец столичной парикмахерской потерял сумку с тремя миллионами рублей во время катания на самокате по району Новогиреево в Москве. Об этом сообщает Mash.
По данным источника, это были кредитные деньги, которые мужчина взял в банке для развития бизнеса. Пропажу он обнаружил после того, как зашел домой, однако идти в полицию писать заявления он не захотел, ссылаясь на «божью кару».
К правоохранителям пришла мать 35-летнего предпринимателя, которая рассказала о случившемся и попросила найти деньги сына.
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