В Москве мужчина во время катания на самокате потерял сумку с миллионами рублей

Владелец столичной парикмахерской потерял сумку с тремя миллионами рублей во время катания на самокате по району Новогиреево в Москве. Об этом сообщает Mash.

По данным источника, это были кредитные деньги, которые мужчина взял в банке для развития бизнеса. Пропажу он обнаружил после того, как зашел домой, однако идти в полицию писать заявления он не захотел, ссылаясь на «божью кару».

К правоохранителям пришла мать 35-летнего предпринимателя, которая рассказала о случившемся и попросила найти деньги сына.

Ранее московская пенсионерка отдала иностранцу с сайта знакомств сотни тысяч рублей.