Катя Лель высказалась об эмиграции из России

Об эмиграции из России высказалась певица Катя Лель в интервью Teleprogramma.pro. Она заявила, что не собирается переезжать.

«Я люблю свою страну. Я, к счастью, патриот и не собираюсь никуда уезжать. Не дождетесь!» — ответила артистка на вопрос журналистов.

Ранее аналогичным образом высказалась жена артиста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Она заявила, что ее обижают вопросы об эмиграции. «Здесь моя семья и друзья, могила моего отца (я уже не говорю о бабушках и дедушках), любимая работа. В России живет моя душа!» — написала супруга комика в своем блоге.