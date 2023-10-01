Кавказцев задержали в Москве за агрессивные обнимания с прохожими

В Москве двое жителей Ингушетии агрессивно приставали с объятиями к прохожим и были задержаны, сообщает Telegram-канал «Сапа Кавказ».

По имеющейся информации, в ночь на 1 октября в полицию поступил вызов о массовой драке на одной из столичных улиц. Прибывшие на место оперативники выяснили, что несколько молодых людей не давали пройти прохожим, навязывая им свои обнимания. Кроме того, одного из незнакомых людей парни ударили по лицу.

В результате правоохранители задержали 18-летнего и 21-летнего жителей Ингушетии и 18-летнего москвича. На них составили протоколы за мелкое хулиганство.

Ранее в Москве избили станцевавшего на улице в топике тиктокера.