Эндокринолог предупредила о смертельной опасности кетодиеты

Кетодиета может привести к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний и образованию камней в почках. О смертельной опасности такой диеты «Москве 24» рассказала врач-диетолог, эндокринолог ЦКБ управления делами президента РФ Егана Королева.

Медик пояснила, что изначально кетодиета предназначалась для пациентов с эпилепсией, но со временем ее стали применять и для похудения. В рационе данной диеты низкое содержание углеводов и высокое содержание жиров. При этом похудение происходит за счет того, что из питания убираются высококалорийные продукты вроде выпечки и сладостей.

«Суть диеты в том, что на килограмм массы тела нужен один грамм белка. Жиров должно быть в четыре раза больше – четыре грамма на килограмм массы тела, а углеводов — в четыре раза меньше. То есть получается около 15 граммов углеводов, если вы весите 60 килограммов», — объяснила врач.

Она рассказала, что данная диета подходит далеко не всем. Так, в 2018 году были представлены результаты исследования, в котором участвовали 24 тысячи человек. Выяснилось, что у 50 процентов респондентов на фоне кетодиеты вероятность инфаркта миокарда, инсульта, то есть сосудистых заболеваний, и риск смерти возрос на 50 процентов.

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