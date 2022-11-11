Беременная певица Ханна заявила о готовности поработать в огороде

О своей готовности поработать в огороде заявила в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), беременная жена генерального директора Black Star Павла Курьянова, модель и певица Ханна.

«Планы на сегодня: посадить с бабулями-дедулями малину и смородину. Кто бы мог подумать!» — поделилась Ханна в сторис.