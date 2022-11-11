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05:34, 11 ноября 2022
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Беременная певица Ханна заявила о готовности поработать в огороде

Беременная певица Ханна заявила о готовности поработать в огороде
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

О своей готовности поработать в огороде заявила в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), беременная жена генерального директора Black Star Павла Курьянова, модель и певица Ханна.

«Планы на сегодня: посадить с бабулями-дедулями малину и смородину. Кто бы мог подумать!» — поделилась Ханна в сторис.

Беременная артистка рассказала, что также продолжает заниматься сведением нового альбома и заказом продукции для своего косметического бренда.

Ранее жена генерального директора Black Star ответила на вопрос про пол будущего ребенка. «Конечно, я знаю, кто у нас родится», — заявила она.

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