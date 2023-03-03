Певица Ханна показала синяки на ягодицах

Синяки на ягодицах показала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Ханна. Артистка пожаловалась, что они не проходят уже несколько месяцев.

«Помимо лишнего веса, есть еще одна сложность, с которой я столкнулась во время беременности и после родов. У меня была жесткая анемия — сильно упало железо, гемоглобин. Мне делали уколы железа, поскольку таблетки и капсулы я не переносила и падала в обморок. Был тот еще квест. Я делала уколы в декабре. И у меня синяки не проходят четвертый месяц», — написала знаменитость.

По словам Ханны, вероятно, это произошло из-за неправильного введения железа. Ей не помогают йодовые сетки и различные мази. Артистка посоветовала поклонницам есть больше мяса и накапливать железо, поднимать гемоглобин перед беременностью. «Похоже, придется делать пересадку кожи», — сказала она.

Ранее певица Ханна высказалась о грудном вскармливании. Она рассказала, что кормит дочь, рожденную 9 февраля 2023 года, смесями.