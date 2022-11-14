Беременная певица Ханна сообщила о переезде в дом с семью туалетами

По словам артистки, раньше она смотрела на похожие дома в журналах и очень завидовала живущим в них людям. «Безусловно, с милым рай и в шалаше, и мы были очень счастливы в нашей съемной квартире… Но как же круто, когда вы ставите общую цель и изо дня в день работаете вместе, чтобы ее осуществить», — написала она.

Ханна рассказала, что они с мужем мечтали создать место, где сможет находиться вся их большая семья, где будет шикарный вид из окон, где в шаговой доступности будут озеро и лес. «У нас сейчас все именно так», — призналась она.

Ранее жена генерального директора Black Star ответила на вопрос про пол будущего ребенка. «Конечно, я знаю, кто у нас родится», — заявила она.