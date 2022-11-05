Гарик Харламов высказался об уходе из Comedy Club

Об уходе из Comedy Club высказался участник и ведущий этого юмористического телешоу Гарик Харламов. Комментарий шоумен опубликовал в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Все, ребята! Было прекрасно провести с Пашкой эти годы в Comedy, но пора уступать дорогу молодым! Бебур, в добрый путь! А я наконец-то спать», — написал он.

Ранее стало известно, что в Comedy Club Харламову подобрали замену. Новым соведущим Павла Воли был назначен стендап-комик Андрей Бебуришвили.