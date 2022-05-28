Известный хедхантер дала советы по поиску работы

Известный хедхантер и основатель сервиса Facancy Алена Владимирская дала россиянам советы по поиску работы. В разговоре с «Москвич Mag» она рассказала, какие специальности будут востребованы в скором времени.

«Я бы советовала не дергаться, не менять работу или не бежать срочно переучиваться. После периода сильной турбулентности через полгода рынок будет другим», — предупредила она.

Владимирская уточнила, что сейчас стали востребованы логисты, специалисты по закупкам, кибербезопасники и HR. Также она добавила, что, по ее мнению, в ближайшее время будет расти госсектор — все, что связано с агро и IT. Неплохие перспективы для развития имеет и собственный бизнес.

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