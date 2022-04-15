Популярная актриса назвала причину отказа от ипотеки

Причину отказа от оформления ипотеки на дом назвала популярная актриса Анна Хилькевич. Подробный пост на эту тему звезда сериалов «Универ» и «Барвиха» опубликовала в личном Telegram-канале.

Хилькевич рассказала, что вместе со своим мужем, предпринимателем Артуром Волковым, планировала купить дом в ипотеку. Супруги успели определиться с выбором конкретного объекта и все распланировать, но внезапно возросшие процентные ставки заставили пару отказаться от идеи в последний момент.

«Да, мы неплохо зарабатываем, но вы видели эти цены на жилье? Помимо трат на семью и себя, у нас с мужем есть обязанности по бизнесу, а еще есть другие идеи, куда тоже нужны вложения… Поэтому пойти и купить дом как сумку мы не можем», — объяснила актриса.

Хилькевич написала, что раньше они с супругом всегда арендовали дом на лето, а в этом году хотели изменить традиции. Но по стечению обстоятельств жилье вновь придется снимать.

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