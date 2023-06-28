Анна Хилькевич раскрыла принципы воспитания дочерей

Недопустимые методы в воспитании дочерей назвала в личном Telegram-канале актриса Анна Хилькевич. По ее словам, в семье под запретом рукоприкладство, оскорбления и унижения.

«Даже если что-то выводит меня из себя, я нахожу в себе силы и терпение, чтобы выдохнуть. Общаюсь с девочками, как со взрослыми. Если родитель не умеет доносить информацию до ребенка — виноват не ребенок», — написала артистка.

Знаменитость отметила, что они с мужем учат девочек уважительно относиться к окружающим, старшему поколению и животным. Еще они постоянно напоминают детям, что необходимо любить себя и никогда не говорить про себя плохо, а также воспитывают Арианну и Марию как принцесс, окружая любовью и заботой, но не позволяя наглеть.

Фундаментом крепких и счастливых отношений с мужем и дочерями актриса назвала любовь, доверие и понимание.

Ранее Анна Хилькевич раскрыла личные лайфхаки поддержания хорошей формы.