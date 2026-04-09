Хирурги в Москве удалили крупную опухоль мозга у двухмесячного ребенка

В Клинике доктора Рошаля двухмесячному ребенку удалили крупную опухоль мозга. Об этом РИА Новости сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На плановом ультразвуковом исследовании в ЛНР врачи обнаружили в головном мозге ребенка новообразование. Они связались с московскими специалистами, чтобы провести дополнительное обследование. В результате выяснилось, что ребенку нужна операция.

Нейрохирурги удалили опухоль. По словам Раковой, операция длилась три часа. У ребенка не выявили неврологических нарушений, сейчас он находится дома и наблюдается по месту жительства.

Ранее московские врачи вырезали у пациентки опухоль размером с баскетбольный мяч.