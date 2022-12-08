Россияне перечислили главные хиты новогоднего кино

Главные хиты новогоднего кино перечислили россияне в опросе телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция», результаты которого оказались в распоряжении «Газеты.Ru». Лидером рейтинга стал культовый фильм режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» — его назвали 59 процентов респондентов.

Второе место заняла картина кинорежиссера Константина Бромберга «Чародеи», за которую проголосовало 40 процентов. В топ-5 попала лента Рязанова «Карнавальная ночь», фильм «Морозко» классика волшебной киносказки Александра Роу и картина «Новогодние приключения Маши и Вити» Игоря Усова и Геннадия Казанского.

В десятку рейтинга опрошенные включили фильмы «Эта веселая планета» (7,4 процента), «Елки» (6,9), «Зигзаг удачи» (6,5), «Вечера на хуторе близ Диканьки» (5,8) и «Джентльмены удачи» (5,7).

Ранее любовь россиян к советским новогодним фильмам объяснила психолог, гештальт-терапевт Екатерина Зиновьева. По ее словам, просмотр старых лент уже стал традицией и частью обязательных ритуалов по созданию праздничного настроения.