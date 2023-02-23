Названы правила хранения приготовленных блинов

Правила хранения уже приготовленных блинов назвала в беседе с «Мослентой» эксперт по здоровому образу жизни, основательница международного ЗОЖ проекта «На соках» Екатерина Вохмянина. Она уточнила, что способ хранения блинов зависит от того, с начинкой они или без.

«Если они с начинкой, лучше всего хранить их в стеклянной емкости под плотно прилегающей крышкой, чтобы они не впитывали посторонние запахи. Блины, начиненные фаршем, даже при условии того, что храните вы их в холодильнике, лучше съесть в течение 24 часов после приготовления. То же самое касается и блинов с творожной начинкой. Ведь и творог, и мясо являются скоропортящимися продуктами», — сказала специалист.

При хранении блинов без начинки, по словам Вохмяниной, нужно учитывать их состав. Блины, приготовленные на молоке и кружевные блинчики на воде лучше всего хранить стопкой, предварительно смазав каждый блинчик сливочным маслом и укрыв стопку пищевой пленкой. Оба вида лучше всего хранить в холодильнике.

«Если же вы хотите запастись блинами на несколько дней вперед, тогда их нужно заморозить. Срок годности блинчиков как с начинкой из мяса, так и без нее в таком случае увеличивается до 30 дней. Хранить их в морозильной камере нужно в специальных герметичных пакетах. А вот блинчики со сладкими начинками, а также с грибами и картофелем сохраняют свои свойства в морозилке в течение двух-четырех месяцев», — добавила Вохмянина.

Ранее были перечислены главные критерии выбора муки для блинов. Специалисты отметили, что значение имеют сорт и помол муки, однако пометка «высший сорт» и белоснежный цвет продукта не говорят о его идеальности: разные варианты хороши для разных целей.