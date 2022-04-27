Худрук московского еврейского театра рассказал об «Исходе»

Почему именно спектакль «Исход» стал первой премьерой еврейского театра «Шалом» под его руководством рассказал «Мосленте» известный режиссер Олег Липовецкий. Он стал художественным руководителем коллектива в конце прошлого года.

Спектакль поставил шестикратный номинант «Золотой Маски» Петра Шерешевского по пьесе Полины Бородиной. Это история о личном исходе, который рано или поздно совершает практически каждый человек.

«Но в спектакле, конечно же, есть много параллелей с тем исходом, который когда-то совершил еврейский народ под предводительством Моисея. Не зря главный герой спектакля тоже называет себя Моисеем», — сказал худрук театра.

По его словам, созвучность темы с сегодняшней повесткой многих людей — совпадение. В этом спектакле говорится не о политике, «а о более глобальных процессах». И не дает ответы, а задает вопросы.

«Финальную точку своего исхода каждый человек выбирает для себя сам. Более того, и исходную точку исхода он тоже выбирает сам, потому что исходная точка — это цель. Не зная ее, сложно прийти к финишу. Поэтому… Позитивный выход есть всегда, но театр не может дать вам ответ на вопрос, как его найти. Его задача — задавать вам правильные вопросы», — сказал Липовецкий.

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