Психолог назвал пять худших подарков на 23 февраля

Пять вариантов худших подарков на 23 февраля назвал в беседе с «Мослентой» психолог, сексолог Павел Раков. Он порекомендовал отказаться от идеи подарить мужчине носки и трусы, назвав это слишком банальным.

«Шампуни, гели, дезодоранты, пену для бритья. Дарить такой избитый "намек на помыться" — плохая идея. К тому же у мужчин часто свои предпочтения по запахам и брендам, а в арсенале уже хранится все необходимое», — продолжил он.

Ежедневник, по словам Ракова, также будет плохим подарком в век технологий, когда у каждого под рукой есть смартфон или облачное хранилище для удобной записи даже голосом. Он отметил, что такие презенты обычно сразу отправляются в самый дальний ящик стола.

Кроме того, неудачным подарком будет и парфюм, добавил психолог, уточнив, что запах — очень субъективное ощущение. То, что одному человеку кажется вкусным и приятным, для другого может оказаться отвратительным и даже вызвать плохие ассоциации.

«В большинстве мужчины не любят, когда кто-то делает за них выбор в вопросе покупки одежды и обуви. Можно не угадать с брендом, цветом, размером или фасоном. В итоге вещь наденется один раз, чтобы вы не обижались. Помните, что мужчине для искренней радости важен не сам факт подарка, а то, что он выбирался именно для него, любимого, от души», — заключил он.

Ранее худшие подарки на День всех влюбленных, 14 февраля, перечислила доктор психологических наук международного уровня PhD, автор собственного расстановочного метода Юлия Хадарцева. Она не рекомендует дарить партнеру в этот день банальные вещи.