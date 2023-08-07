Кинолог дал связанные с жарой рекомендации хозяевам живущих на улице собак

Рекомендации хозяевам собак, которые живут вне стен дома, на фоне установившейся в Москве и области жары дал в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В первую очередь, он посоветовал обеспечить животномупрохладное укрытие .

«Для собак с заболеваниями сердечно-сосудистой системы прямые лучи палящего солнца гораздо опаснее холода. В такую погоду нужно обеспечивать прохладное укрытие от солнца, постоянный доступ к питьевой воде. Возможно, потребуется сменить рацион и сместить будку в более тенистое место, чтобы собаке было комфортно в ней отдыхать», — пояснил он.

Чтобы помочь собаке остыть, периодически ей нужно смачивать прохладной водой область живота, подушечки лап и ушные раковины. Но ни в коем случае не обливать ее целиком: из-за влажного подшерстка, который держит тепло, питомцу будет еще жарче, поскольку вы получится эффект паровой бани.

Кинолог рекомендует следить и за тем, где гуляет собака. Он пояснил, что дорожки из камня и песка могут сильно нагреваться в жаркую погоду. Гуляя по таким поверхностям, питомец может получить ожог подушечек лап. Если вольер расположен около таких дорожек, а собака регулярно по ним прогуливается, нужно отвести ее на участок с более прохладным покрытием, например, туда, где растет трава.

«Если ваша собака живет на улице, в жару не оставляйте ее без присмотра надолго. У таких животных есть высокий риск получить тепловой удар, это может быть смертельно опасно. Периодически проверяйте состояние питомца», — уточнил эксперт.

Если собака не реагирует на команды или часто ложится отдохнуть, у нее учащенное и затрудненное дыхание, слизистые оболочки ротовой полости приобрели бледный или даже синюшный оттенок, а также началась рвота, срочно нужно переместить ее в тень.

Ранее кинолог высказался о кормлении собак арбузами и дынями.