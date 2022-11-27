Кинолог перечислила вредные советы по воспитанию собак

Вредные советы по воспитанию собак перечислила «Мосленте» кинолог, специалист по коррекции поведения собак, эксперт Московской академии сельского хозяйства Екатерина Гимазитдинова. По ее словам, интернет заполнен недостоверными рекомендациями по дрессировке питомцев.

«Эти "советы" не имеют ничего общего с воспитанием и дрессировкой собак, основанной на современных научных исследованиях. Обучение питомца через боль и страх только усугубит существующие проблемы, а не решит их», — предупредила кинолог хозяев животных.

Эксперт предупредила, что собаке только навредят следующие меры: ношение бьющего током ошейника или «удавки», тыканье носом в лужу, закрывание в клетке в воспитательных целях, одергивание поводка, крики во время прогулки и демонстрация доминирования. Кроме того, не стоит резко увеличивать физические нагрузки питомцу, запрещать ему есть без специальной команды и физически воздействовать на него при проявлении агрессии.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев оценил вероятность мести собаки хозяину. Он заявил, что это невозможно.