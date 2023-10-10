Названа причина непопулярности кинотеатров у подростков

Причину непопулярности кинотеатров у подростков назвала «Мосленте» ведущий научный сотрудник лаборатории социокультурных образовательных практик МГПУ Любовь Борусяк.

Подростки мало ходят в кинотеатры из-за дороговизны билетов, объяснила эксперт. Небольшим спросом у горожан в таком возрасте пользуются и театры.

По ее словам, многие тинейджеры интересуются транспортом. Это профессиональная субкультура, поскольку москвичи состоять в специализированных сообществах в соцсетях и интересуются куда можно сходить. Немало ребят катаются на скейтах, роликах и ездят на рампы.

Ранее психолог дала родителям инструкцию по поведению с детьми-подростками.