07:41, 10 октября 2023
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Названа причина непопулярности кинотеатров у подростков
Эксперт объяснила непопулярность кинотеатров у подростков дороговизной билетов.
Фото: Unsplash
Причину непопулярности кинотеатров у подростков назвала «Мосленте» ведущий научный сотрудник лаборатории социокультурных образовательных практик МГПУ Любовь Борусяк.
Подростки мало ходят в кинотеатры из-за дороговизны билетов, объяснила эксперт. Небольшим спросом у горожан в таком возрасте пользуются и театры.
По ее словам, многие тинейджеры интересуются транспортом. Это профессиональная субкультура, поскольку москвичи состоять в специализированных сообществах в соцсетях и интересуются куда можно сходить. Немало ребят катаются на скейтах, роликах и ездят на рампы.
Ранее психолог дала родителям инструкцию по поведению с детьми-подростками.