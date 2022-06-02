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Киркоров решил изменить концепцию скандального номера с крестом

Киркоров решил изменить концепцию скандального номера с крестом
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певец Филипп Киркоров решил изменить концепцию скандального номера с распятием «Мария Магдалена», который возмутил православную и мусульманскую общественность, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря артиста Екатерину Успенскую.

«Могу подтвердить, что номер "Мария Магдалена" будет видоизменен. Крест был на концертах в Санкт-Петербурге и Москве. В туре номер "Мария Магдалена" остается, но с другим решением. Удивит? Удивит! Концерты Филиппа — это всегда спектакль. Никогда Киркоров не выходил просто с микрофоном и пел только лишь от себя. Это всегда история», — цитирует ее агентство.

Гастрольный тур Киркорова состоится, и «это будет настоящий праздник для каждого города», сказала пресс-секретарь артиста.

Ранее жители Грозного потребовали запретить концерты Киркорова на Кавказе. Лидер движения «Наш дом — город Грозный» Сайпуддин Гучигов заявил, что мусульмане будут защищать православных братьев, потому что те защищали пророка от насмешек карикатуристов вместе с исламским миром.

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