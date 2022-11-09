Филипп Киркоров отхлестал зрителя букетом цветов и попал на видео

«Совсем одичал», «Жалко, что зритель не дал сдачи этому Филиппу, зрелище было бы не незабываемое», «Опасно брать билеты на первый ряд», «Не слишком ли много он себе позволяет?» — возмутились юзеры.

На опубликованных кадрах видно, как артист два раза ударил по лицу сидящего на первом ряду человека, после чего вернулся обратно на сцену, бросив букет.

Ранее Филипп Киркоров раскрыл свой «главный грех». Артист признался, что он очень любит вкусно поесть.