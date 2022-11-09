10:59, 09 ноября 2022
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Филипп Киркоров отхлестал зрителя букетом цветов и попал на видео
Кадр: Telegram-канал «НеМалахов»
Российский певец Филипп Киркоров во время своего выступления на сцене спустился в зрительный зал и отхлестал букетом цветов человека. Инцидент попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «НеМалахов».
«Совсем одичал», «Жалко, что зритель не дал сдачи этому Филиппу, зрелище было бы не незабываемое», «Опасно брать билеты на первый ряд», «Не слишком ли много он себе позволяет?» — возмутились юзеры.
На опубликованных кадрах видно, как артист два раза ударил по лицу сидящего на первом ряду человека, после чего вернулся обратно на сцену, бросив букет.
Ранее Филипп Киркоров раскрыл свой «главный грех». Артист признался, что он очень любит вкусно поесть.