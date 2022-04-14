Киркоров рассказал о состоянии госпитализированного в подмосковную клинику отца

Ситуацию с госпитализацией 89-летнего народного артиста РФ Бедроса Киркорова в Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского в Подмосковье прокомментировал его 54-летний сын, певец Филипп Киркоров. Его процитировала «Комсомольская правда».

Киркоров-младший подтвердил, что его пожилой родитель перенес COVID-19, после чего столкнулся с проблемами с сердцем. По этой причине 89-летний мужчина был направлен в подмосковный санаторий, где его состояние контролировали врачи.

«Но вот несколько дней назад у отца случилась сердечная недостаточность. Сейчас его спасают великие руки профессора Амирана Шотаевича Ревишвили в институте Вишневского», — рассказал певец. Киркоров отметил, что забота о здоровье отца — его главная забота в настоящий момент.

«Папа молодец, держится. Мне бы дожить до его лет! Я был бы самым счастливым человеком на свете», — заключил артист.

О том, что Киркоров-старший в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию подмосковной больницы, стало известно ранее, 8 апреля.