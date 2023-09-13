Киркоров раскрыл правду о едва не погибшей из-за пластики Пугачевой

О пластической операции певицы Аллы Пугачевой, едва не лишившей ее жизни около 30 лет назад, в программе «МАЛАХОВ» на канале «Россия 1» рассказал певец Филипп Киркоров.

Он пояснил, что артистка легла под нож хирурга в одной из заграничных клиник. Выбор специалиста чуть не стоил ей жизни. Однако Пугачева вовремя успела обратиться к российским врачам, и удалось стабилизировать ее состояние.

Киркоров отметил, что исполнительница, находясь в заграничной клинике, быстро подписала бумаги на выписку и незамедлительно отправилась в Москву. По словам певца, она сама почувствовала неладное, чем помогла спасти себе жизнь.

Ранее 56-летний Филипп Киркоров продемонстрировал Ксении Собчак свой пресс и попал на видео.