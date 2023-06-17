14:27, 17 июня 2023
1 мин.
Клава Кока пожаловалась на затянувшееся ожидание проверки ФНС
Певица Клава Кока заявила об отсутствии налоговой задолженности.
Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости
На затянувшееся ожидание проверки ФНС пожаловалась в беседе с Shot певица Клава Кока. Она заявила об отсутствии налоговой задолженности.
«Все жду, когда они придут ко мне, но что-то пока не приходят… Пожалуйста, приходите ко мне в гости, я очень вас жду. Потому что у меня все чисто, мне нечего скрывать», — обратилась артистка к представителям налоговой службы в опубликованном на канале видео.
По данным источника, в ближайшее время Кока планирует открыть новый бизнес.
Ранее блогер Оксана Самойлова опровергла данные о блокировке ее счетов налоговыми органами.