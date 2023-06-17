Клава Кока пожаловалась на затянувшееся ожидание проверки ФНС

На затянувшееся ожидание проверки ФНС пожаловалась в беседе с Shot певица Клава Кока. Она заявила об отсутствии налоговой задолженности.

«Все жду, когда они придут ко мне, но что-то пока не приходят… Пожалуйста, приходите ко мне в гости, я очень вас жду. Потому что у меня все чисто, мне нечего скрывать», — обратилась артистка к представителям налоговой службы в опубликованном на канале видео.

По данным источника, в ближайшее время Кока планирует открыть новый бизнес.

Ранее блогер Оксана Самойлова опровергла данные о блокировке ее счетов налоговыми органами.