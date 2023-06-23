15:49, 23 июня 2023
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26-летняя Клава Кока в купальнике восхитила россиян
Певица Клава Кока показала на фото фигуру в купальнике.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Певица Клава Кока показала фигуру в купальнике и восхитила россиян. Снимки с фотосессии она опубликовала в личном Telegram-канале.
Артистка позировала на лестнице одного из отелей Турции. На ней был яркий купальник-бикини салатового цвета, образ дополнили маленькая сумка и солнцезащитные очки.
«Богиня», «Ты просто секси», «Красотка», «Корвалол пора выпить», «Как земля такую красоту носит?», «Клава, фигура — огонь», «Какая шикарная», «Горячая, сексапильная, сексуальная, жгучая блондинка. Клава Кока — краш всех парней», «Какая ты, Клав, красивая, просто вау», — написали поклонники.
Ранее 49-летняя актриса Наталия Антонова показала фигуру в купальнике.