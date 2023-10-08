Ветеринар перечислила признаки инфицирования питомцев после укуса клеща

Признаки инфицирования животных после укуса клеща перечислила на официальном сайте мэра Москвы ветеринарный врач Советской ветеринарной клиники Татьяна Полунина. Она назвала опухшие суставы симптомом болезни Лайма у питомцев.

«Некоторые инфекционные болезни, которые передает клещ, смертельно опасны. На ранних стадиях симптомы одинаковые: вялость, отказ от корма и повышение температуры тела до 41–42 градусов», — сказала специалист.

По ее словам, самое распространенное заболевание, разрушающее эритроциты и приводящее к тяжелым поражениям печени и других органов, называется бабезиоз, или пироплазмоз. При несвоевременной помощи в 95 процентах случаев болезнь смертельна. В зоне риска находятся в основном собаки.

О заражении пироплазмозом, помимо общих признаков, свидетельствуют слизистые оболочки и белки глаз: они бледнеют или приобретают желтый оттенок, также темнеет моча. При болезни Лайма, или боррелиозе, у кошек и собак могут опухнуть суставы, снизиться активность, нарушиться координация движения.

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