Иммунолог объяснил важность вакцинации от клещевого энцефалита до конца зимы

Важность вакцинации от клещевого энцефалита до конца зимы объяснил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, иммунолог, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов.

«Вакцинацию от клещевого энцефалита нужно пройти чем раньше, тем лучше, чтобы курс был завершен примерно за месяц до начала оживления клещей. Когда клещи активизируются, они голодные», — отметил врач.

Он добавил, что прививка делается в два этапа — необходимо получить две дозы с интервалом в один месяц. При необходимости интервал можно сократить до двух недель.

Костинов уточнил, что сезон активности клещей начинается в апреле. Вакцинироваться от вируса, переносчиками которого они являются, нужно в первую очередь жителям эндемичных по клещевому энцефалиту регионов и тем, кто планирует туда поехать, а также хозяевам домов, расположенных вблизи лесов и парков.

«Вакцина в поликлиниках есть. Можно пойти, сделать прививку и быть защищенным. И психологически больше не бояться клещей», — заявил иммунолог.

Ранее основные признаки заражения клещевым боррелиозом — болезнью Лайма — назвал терапевт, кардиолог, член Европейского общества кардиологов и Американской ассоциации сердца, автор более 70 научных публикаций Ярослав Ашихмин.