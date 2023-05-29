45-летняя актриса Екатерина Климова показала фигуру в купальнике

Серию фотографий в купальнике показала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), 45-летняя актриса Екатерина Климова.

Актриса позировала на бортике бассейна в слитном купальнике синего цвета. Ее волосы собраны в пучок, образ дополняют солнцезащитные очки и браслеты на руке и ноге.

«Вы пример для подражания», «Роскошная женщина», «Екатерина, вы очень красивая», «Бомбическая красотка», «Какая вы красивая», «Обалденная фигура», «Королева», «Фигура огонь», «Красотка», «Супер», «Фантастическая», «Обожаю эту женщину», «Вы прекрасны», — написали поклонники.

Ранее фото Ольги Бузовой в купальнике раскритиковали в сети.