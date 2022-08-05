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Вчера в 23:32
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Вирусолог спрогнозировал количество заболеваний коронавирусом в пик новой волны

Вирусолог спрогнозировал количество заболеваний коронавирусом в пик новой волны
Фото: Kirill Braga / Reuters

Количество заболеваний коронавирусом в пик новой волны спрогнозировал в беседе с «РИА Новости» главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Я думаю, что не должно быть больше 200 тысяч заболевших в сутки, как это было зимой, скорее всего, порядка 45-50 тысяч», — заявил вирусолог. В то же время он отметил, что давать более точные прогнозы пока сложно.

Ранее в Москве зафиксирован антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19. По состоянию на 4 августа, по данным оперштаба, за сутки количество зараженных в столице увеличилось на 4,4 процента, до 5973 человек. При этом за сутки с 2 по 3 августа наблюдался прирост новых случаев на 106,9 процента.

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