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21:00, 13 ноября 2022
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Названо допустимое количество простудных заболеваний за сезон

Названо допустимое количество простудных заболеваний за сезон
Фото: Engin Akyurt / Unsplash

Предельное допустимое количество простудных заболеваний за осенне-зимний сезон назвала в эфире радио Sputnik терапевт, семейный врач Татьяна Романенко. По ее словам, простудное заболевание допустимо перенести не более двух раз за весь холодный период.

«Если чаще — это повод задуматься», — подчеркнула специалист, отметив, что любая простуда должна проходить за семь дней и в идеале человек не должен заражаться простудой даже при контакте с больным.

Врач добавила, что частым простудам могут способствовать переохлаждение, внутренние очаги инфекции, недостаток витаминов, плохое питание, избыточный вес, сахарный диабет, больные зубы и неправильная работа кишечника.

Ранее врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов порекомендовал отказаться от водки и ингаляций паром от горячей картошки при лечении ОРВИ.

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